Геннадий Онищенко заявил о возможной отмене масок после вакцинации

Геннадий Онищенко рассказал, когда отменят масочный режим Фото: Евгения ГУСЕВА

Отмена обязательного масочного режима возможна после завершения массовой вакцинации. Об этом заявил депутат Государственной думы РФ Геннадий Онищенко.

«Нам нужно нарастить иммунитет. Мы должны спокойно наращивать темпы вакцинации нашими тремя вакцинами и по мере наращивания вакцинации снимать ограничения, запреты, ношение масок», — цитирует эксперта РИАМО.

При этом Онищенко добавил, что по всем законам эпидемиологии, если человек привился, и его организм дал хороший иммунный ответ, то носить маску в общественных местах ему больше не нужно.

Напомним, ранее сообщалось, что к концу февраля в Московской области привились от коронавируса уже более 250 тысяч местных жителей. Чтобы сделать прививку в московском регионе при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Добавим, сам Геннадий Онищенко привился вакциной «КовиВак». Об этом он рассказал в интервью kp.ru.