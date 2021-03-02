Матвиенко сообщила, что Россия будет постепенно открывать границы

Валентина Матвиенко. Фото: пресс-служба Совфеда

Границы России с другими странами, пересечение которых ограничено из-за распространения коронавирусной инфекции, будут открываться постепенно по мере улучшения ситуации с COVID-19. Такое заявление сделала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, отметив, что на данный момент никто не может дать прогноз, когда это произойдет.

«Сегодня никто не может твердо сказать, когда они будут готовы открыть границы для граждан других государств. Мы внимательно следим за обстановкой. Рассчитываем, что как только она позволит, границы будут постепенно открываться», - приводит РИА Новости слова председателя Совета Федерации.

Матвиенко подчеркнула, что ситуация с коронавирусом в стране объективно улучшается на фоне принятых ранее решений, выполняемых санитарно-эпидемиологических требований, а также дополнительных мер по борьбе с COVID-19. По ее словам, улучшение ситуации является также результатом начавшейся массовой вакцинации, а возросшей дисциплины граждан, которые носят маски, а также соблюдают социальную дистанцию.

Спикер отметила, что по мнению экспертов к лету текущего года большинство ограничений будет снято из-за снижения роста заболеваемости COVID-19. «Мы все этого ждем. Все устали, конечно, от этих ограничений. Они были вынужденные, но крайне необходимые», - сказала она, поблагодарив граждан за то, что они «прониклись ответственностью».