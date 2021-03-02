Россиянка Татьяна Сорина стала пятой на ЧМ-2021 по лыжным гонкам. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На чемпионате мира по лыжным гонкам 2021 в немецком Оберстдорфе во вторник, 2 марта, были разыграны медали в женской индивидуальной гонке с раздельного старта на 10 километров. Победу одержала фаворит турнира - норвежка Тереза Йохауг. Она финишировала с результатом 23 минуты 9,8 секунды. И она при этом выиграла довольно много у преследователей. Позади нее остались две шведки. Фрида Карлссон уступила 54,2 секунды, а Эбба Андерссон - 1 минуту 6,9 секунды.

Лучшая из наших Татьяна Сорина заняла пятое место, до последних метров дистанции сражаясь за третью позицию. Но в итоге россиянка проиграла 1 минуту 13,8 секунды Йохауг. Остальные лыжницы сборной России расположились ниже в итоговом протоколе. Наталья Непряева стала 12-й, Мария Истомина — 28-й, Юлия Ступак — 29-й

Завтра, 3 марта, на чемпионате мира по лыжным гонкам 2021 в Оберстдорфе пройдет мужская гонка с раздельного старта на 15 километров.