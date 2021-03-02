Путин попросил учитывать опыт «замерзшего» Техаса для развития энергетического комплекса

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин попросил представителей угольной промышленности учитывать ситуацию, которая произошла в американском штате Техас, где аномальные морозы привели к остановке ряда энергетических предприятий, а также человеческим жертвам.

Как отметил российский лидер, некоторые прогнозы предполагают использование альтернативных видов топлива и существенное сжатие рынка, но ситуация в американском штате показала, что необходимо прорабатывать все возможные сценарии.

«Сейчас Техас замерз, а отогревать ветряные мельницы пришлось такими способами, которые далеки от охраны окружающей среды», - заявил глава государства, выступая на совещании по вопросам развития угольной отрасли.

По его словам, промышленникам необходимо постоянно анализировать рыночную ситуацию и выстраивать планы, исходя из стратегических вызовов, а также долгосрочных перспектив.

Напомним, президент США Джо Байден объявил штат Техас зоной стихийного бедствия из-за аномальной погоды. Именно в этом штате было зарегистрировано большее число жертв морозов и снегопадов на юге США - из-за рекордно низких температур и бурь скончалось 20 жителей. Кроме того, люди, оставшиеся без электричества из-за аварий, пытались греться в своих автомобилях, но это приводило к отравлению угарным газом.