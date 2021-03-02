В правительстве поддержали проект о наказаниях за публикацию данных силовиков Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала проект закона об административной ответственности за незаконное получение и разглашение персональных данных сотрудников правоохранительных органов, а также военных и лиц, подлежащих государственной защите. Автором инициативы выступил глава комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект», - приводит ТАСС текст соответствующего документа.

Для данного проекта закона Кодекс РФ об административных правонарушениях предлагается дополнить статьей «Незаконное получение информации, доступ к которой ограничен федеральным законом», а также изложить статью «Разглашение сведений о мерах безопасности» в новой редакции.

На данный момент не называются размеры предлагаемых штрафов.

Напомним, 16 февраля в Госдуму внесли законопроект, который будет облагать штрафом лиц, распространяющих личные данные представителей силовых структур. Данный проект предлагает наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей за придание огласки телефонов, адресов и других данных представителей полиции, ОМОН и Росгвардии.