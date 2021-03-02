США вводят антироссийские санкции по делу Навального Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США вводят санкции по делу Алексея Навального против семи «высокопоставленных представителей» российских властей.

В президентской администрации заявили, что пока не будут разглашать имена тех, кто попал в санкционный список, но уточнили, что новые санкции предполагают экспортные и визовые ограничения.

«Наши действия и действия наших партнеров должны ясно накладывать на Россию ответственность, когда она преступает границы, принятые и уважаемые другими странами», - говорится в заявлении администрации, которая пообещала, что Вашингтон продолжит вводить санкции против Москвы.

Как писал сайт kp.ru, ранее поступило сообщение, что Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России, связанных с арестом Навального.

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва однозначно ответит на возможные антироссийские санкции Вашингтона из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным.