США вводят санкции против 14 организаций из России, Германии и Швейцарии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон вводит новые санкции в отношении 14 организаций из России, Германии и Швейцарии «за производство биологического и химического оружия». Ограничения действуют в рамках экспортных норм. Об этом сообщила администрация Белого дома.

«Сегодня мы опубликуем в федеральном реестре список из 14 институтов, в отношении которых [будут действовать] наибольшие ограничения в рамках экспортных норм», - заявили в администрации во вторник, 2 марта.

Как уточнили, девять организаций являются российскими, три из Германии, одна из Швейцарии, одна является государственным исследовательским институтом.

«Все они вовлечены в деятельность, противоречащую американским интересам в сфере национальной безопасности и внешней политики», - заявил представитель администрации США.

Как писал сайт kp.ru, сегодня, 2 марта, Вашингтон также ввел санкции по делу Алексея Навального против семи «высокопоставленных представителей» российских властей. При этом в администрации сообщили, что пока не будут говорить, кто попал в санкционный список.