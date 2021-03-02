В мастерской управления «Сенеж» стартовало обучение второго потока программы «Женщина-лидер»

О старте программы в 2021 году было объявлено на пресс-конференции в ТАСС. Фото: пресс-служба Мастерской управления «Сенеж».

Второй поток обучения образовательной программы «Женщина-лидер» стартовал 2 марта в Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Ее участницами стали 153 женщины из 41 региона нашей страны. Все они имеют опыт руководящей работы и хотели бы получить новые знания и навыки, чтобы попасть в число успешных лидеров, запустить социальный проект или претворить в жизнь бизнес-идею.

Главная цель программы «Женщина-лидер» - сформировать в России сообщество успешных женщин, готовых участвовать в решении социальных и экономических задач, важных для жизни страны. Поддержку проекту оказывает Совет Евразийского женского форума при Совете Федерации РФ. Идею создать специальную образовательную программу для женщин-лидеров в прошлом году высказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, являющаяся наставником конкурса управленцев «Лидеры России». В 2020 году мастерская управления «Сенеж» запустила обучение первого потока проекта «Женщина-лидер». Тогда к нему присоединились 137 слушательниц - активных участниц проектов Совета Евразийского женского форума, а также победительниц и финалисток конкурса «Лидеры России».

- По первым результатам можно отметить успех программы. Во время обучения были разработаны 26 проектов, направленные на решение конкретных социально значимых задач, - отметила заместитель председателя Совета Федерации РФ Галина Карелова. - Это поддержка старшего поколения, людей с ограниченными возможностями, популяризация здорового образа жизни, развитие сельских территорий и многое другое. Особую ценность представляет то, что проекты развиваются и реализуются в регионах.

По словам Галины Кареловой, участие в программе предоставляет возможность эффективных социальных лифтов в разных сферах жизни общества, в том числе в предпринимательстве, цифровой экономике, науке, культуре, различных социальных проектах.

Участницами второго потока стали представительницы самых разных отраслей: женщины-предприниматели, руководители общественных организаций, сотрудницы органов власти, депутаты, главы образовательных и медицинских учреждений. Среди них - 23 финалистки и победительницы конкурсов «Лидеры России» и «Лидеры России. Политика». Каждая седьмая слушательница стала лауреатом других конкурсов и проектов платформы «Россия – страна возможностей».