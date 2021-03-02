Рабочая группа Совета Федерации готовит поправки в уголовное законодательство

В Совете Федерации работают над изменениями в уголовное законодательство. По словам сенатора Людмилы Нарусовой, эти поправки призваны бороться с пытками. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

В Совете Федерации работают над изменениями в уголовное законодательство. По словам сенатора Людмилы Нарусовой, эти поправки призваны бороться с пытками.

Принятие специального закона поддержали Росгвардия и ФСИН: они обратили внимание на тот факт, что в настоящее время пытки не выделены в качестве отдельного преступления, несмотря на присутствие данного термина в УК.

Со слов сенатора, комиссия по правам человека при ООН рекомендовала России пересмотреть уголовное законодательство и исправить правовой пробел. Это и привело к решению создать инициативную группу и дополнить УК специальным законом, сообщает Interfax.

«Пять сенаторов уже выразили желание работать в этой группе», – отметила Нарусова.

Ситуацию прокомментировал и коллега Нарусовой по Совету Федерации Андрей Клишас, подчеркнув необходимость детального изучения международного опыта, документов и предложенных рекомендаций. По словам Клишаса, сенаторы планируют рассмотреть детали, обсудить законопроект с Верховным судом и Главным государственно-правовым управлением.

При этом Нарусова подчеркнула, что Россия стремится следовать положительному образу на международной арене, а подобные правонарушения этому никак не способствуют. Кроме того, вопрос пыток носит и политический оттенок.

«В нашей стране, по крайней мере, нет выносных баз, где пытки просто узаконены», — добавил Клишас, упомянув военную базу Гуантанамо на Кубе.