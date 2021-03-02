Мишустин рассказал о судьбе программы "Земский учитель"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Во вторник глава Кабмина Михаил Мишустин прибыл с рабочим визитом в Алтайский край и посетил школу №53, где пообщался с учителями и учениками, ответив на их вопросы. В частности, он рассказал, будет ли и дальше развиваться программа «Земский учитель».

"Конечно, будет. Во-первых, она не просто существует, а активно существует. Мы очень большое число фиксируем учителей, которые поехали по программе "Земский учитель"», — сказал премьер.

Глава правительства намерен продолжать программу, искать новые способы помощи учителям, которые переезжают в отдаленные населенные пункты после завершения образования, сообщает ТАСС.

Напомним, программа «Земский учитель» для педагогов, переезжающих на работу в села и малые города, была запущена по инициативе Президента РФ Владимира Путина во время послания Федеральному Собранию в феврале 2019 года. Проект начал реализовываться с 1 января 2020 года.

Программа предусматривает выделение педагогам, работающем в регионах 1 млн рублей подъемных средств без необходимости уплаты с этой суммы НДФЛ. Речь идет о тружениках сельской местности, рабочих поселков, ПТГ или городов с населением менее 50 тыс. человек