Врач рассказал об «особом» кашле при COVID-19 Фото: Shutterstock

Коронавирус очень часто сравнивают с гриппом, споры на этот счет не утихают с самого начала пандемии. Доктор медицинский наук Дмитрий Лиознов рассказал, чем на самом деле различаются грипп и COVID-19 и что у них общего.

Часто говорят, что заболевшие коронавирусом имеют какой-то особый кашель.

- Скорее нет, чем да. При легкой и среднетяжелой форме COVID-19 по клинической картине отличить достаточно сложно, - объяснил медик в интервью kp.ru.

Еще один отличительный признак коронавируса - потеря обоняния. Хотя на самом деле этот симптом встречается при многих респираторных вирусных инфекциях. Но при Ковиде несомненно чаще, чем при других ОРВИ.

Ранее Дмитрий Лиознов объяснил, почему с появлением коронавируса заболеваемость гриппом резко пошла на спад. По его словам, это связано с несколькими причинами. Во-первых, снижение миграции. Во-вторых, сейчас применяются серьезные противоэпидемиологические меры, коих не было ни в один их эпидсезонов.