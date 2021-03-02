Россияне за февраль 2021 года потратили рекордные с начала пандемии суммы Фото: Евгения ГУСЕВА

В феврале 2021 года зафиксирован о рекордный рост расходов в России с начала пандемии коронавируса. Траты увеличились на 2,6 процента по сравнению с уровнем прошлого года при том, что граждане тратят меньше денег на авиаперелеты, транспорт и рестораны. Такие данные приводит аналитический портал «СберИндекс».

«Россияне продолжают наращивать расходы по мере снижения воспринимаемого уровня риска, связанного с коронавирусом. С 22 по 28 февраля траты потребителей увеличились на 2,3 процента год к году. За весь февраль прирост составил 2,6 процента год к году, что стало максимумом с начала пандемии», - заявляют аналитики.

По данным «СберИндекса», отмечен рост спроса россиян в сервисном секторе, но граждане стали тратить меньше на лекарственные препараты. Траты сократились на 3,3 процента. В годовом выражении полученный показатель соответствуют уровню лета прошлого года, когда наблюдался период спада коронавирусной инфекции.

Остальные расходы россиян остаются выше прошлогодних. Аналитики сообщают о росте трат на продукты в феврале на 5,4 процента против 6,1 процента месяцем ранее. Расходы на непродовольственную розницу выросли на 8,7 процентов против 9,6 процентов в январе.