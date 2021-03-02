Суд продлил срок ареста Ивану Сафронову на два месяца Фото: ТАСС

Во вторник, 2 марта, Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и продлил на два месяца срок ареста бывшему журналисту, советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову, обвиняемого в государственной измене. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Суд … продлил обвиняемому Сафронову меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца, до 7 мая», - приводит РИА Новости сообщение представитель пресс-службы суда.

Защита просила отклонить прошение следствия и изменить меру пресечения на не связанную с заключением под стражу.

Напомним, против сотрудника «Роскосмоса» возбуждено уголовное дело по признакам «государственной измены», за что Сафронову грозит срок от 12 до 20 лет тюремного заключения. По версии следствия, его завербовали спецслужбы Чехии восемь лет назад, а его задание заключалось в сборе и передаче информации в отношении военно-технического сотрудничества со странами Африки и деятельности ВС РФ на Ближнем Востоке.