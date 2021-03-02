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Экономика

Инвесторы выбирают Ленинградскую область: объем вложений в основной капитал региона вырос до 458 млрд рублей

Губернатор Александр Дрозденко назвал поддержку бизнеса любого уровня одним из главных приоритетов работы областных властей
Ксения БОГДАНОВА
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Губернатор Александр Дрозденко прокомментировал инвестиционные итоги 2020 года. Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области.

Губернатор Александр Дрозденко прокомментировал инвестиционные итоги 2020 года. Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области.

Ленинградская область остается привлекательной для инвесторов: по итогам 2020 года объем вложений в основной капитал региона увеличился на 5,2% до 458,1 млрд рублей. Объем инвестиций без учета субъектов малого предпринимательства составляет 369,9 млрд. рублей, сообщает Петростат.

Комментируя инвестиционные итоги 2020 года, глава региона Александр Дрозденко отметил: «Это, безусловно, отличный результат для такого непростого года, каким был 2020-й». В числе главных преимуществ Ленинградской области губернатор назвал географическое положение, логистику, а также преференции, создаваемые региональными властями для бизнеса.

- Среди инвесторов как действующие предприятия, увеличивающие мощности, так и новые проекты. У Ленинградской области есть неоспоримые преимущества – расположение, логистика, рынок сбыта, квалифицированные кадры, но есть и то, что создавалось нашей командой – это комплексная и сбалансированная поддержка бизнеса любого уровня – от многомиллиардных инвесторов до небольших предприятий, – подчеркнул Александр Дрозденко.

В 2020 году инвесторами, вложившими в экономику области более 1 миллиарда рублей, стали крупнейшие компании России - «Новотранс», «РусХимАльянс», «ЕвроХим Северо-Запад», «Ультрамар», «Апатит» («ФосАгро»), «Балтийский химический комплекс», Ленинградская АЭС, «ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС РУС», «Птицефабрика Роскар», «Рока Рус», «Новатэк – Усть-Луга», подразделения Газпрома , РЖД и другие предприятия.

Ранее в феврале в Ленинградской области стартовал прием заявок на конкурс «Инвестор года». Каждый год в регионе выбирают лидеров среди предприятий из самых разных отраслей экономики — от обрабатывающих производств и АПК до туристических и социально ориентированных компаний. Победители конкурса получат статус «стратегического инвестора» и не финансовые меры поддержки от региональных властей. В качестве критериев оценки будут рассматриваться не только объемы инвестиций, но и участие в развитии инфраструктуры, а также размеры заработной платы на предприятиях.