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Коронавирус Covid-19

Ученые выяснили, могут ли антитела противостоять мутировавшему коронавирусу

Как показали исследования, риск повторного заражения все еще остается высоким
Анастасия Щербакова
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Как показали исследования, риск повторного заражения все еще остается высоким

Как показали исследования, риск повторного заражения все еще остается высоким

Фото: Shutterstock

Биологи из ЮАР выяснили, насколько эффективно антитела COVID-19 или плазмы выздоравливающих пациентов могут бороться с новыми штаммами коронавируса. Эксперимент провели с участием вируса, содержащего мутации, аналогичные южноафриканскому коронавирусу. Об этом пишет Nature Medicine.

Лабораторные исследования показали, что выработанные у переболевших коронавирусом пациентов антитела могут сохраняться в организме несколько месяцев и предотвращать повторное заражение. Аналогично ведут себя и антитела у тех, кто прошел вакцинацию. Вместе с тем доподлинно не ясна точная эффективность антител в отношении так называемых "британского" и "южноафриканского" штаммов, то есть новых вариантов вируса SARS-CoV-2: в ходе исследования половина образцов не показала нейтрализующей активности нового штамма, и только три образца от пациентов с тяжелыми клиническими проявлениями болезни показали высокий уровень нейтрализации.

Как считают специалисты, результаты опытов указывают на высокий риск повторного заражения, если переболевшие COVID-19 встретятся с новым штаммом SARS-CoV-2.