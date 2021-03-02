В Роспотребнадзоре заявили, что в России еще не было второй волны коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Россия пока не прошла первую волну коронавируса, и на данный момент находится в стадии стабилизации, снижения инфекционного процесса. Такое заявление сделал замдиректора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии (ЦНИИЭ) Роспотребнадзора Александр Горелов, отметив, что показатели по заболеваемости еще не упала до нулевых значений.

«Мы еще первую волну не пережили. Это классика жанра: ноль-подъем-ноль. Мы с вами не прошли ноль ни в одной ситуации. Ноль у нас был 2 марта (2020 года), был первый пациент … По сути, мы живем еще в первой волне», - пояснил специалист в эфире Первого канала.

Горелов уточнил, что ранее страна переживала так называемый «осенний и весенний подъем», а на данный момент происходит стабилизация и «снижение инфекционного процесса».

Комментируя вопрос о вакцинации, эксперт отмети, что прививку от коронавируса необходимо делать всем, «независимо от исходного статуса, болел ты или не болел». По его словам, у 18 процентов пациентов, которые перенесли коронавирус бессимптомно или с незначительными симптомами, антитела не вырабатываются вовсе.

«Логичной является вакцинация вне зависимости от исходного статуса - болел ты или не болел», - отметил он.