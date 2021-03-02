Медик рассказал, стоит ли бояться «хронического» коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Доктор медицинских наук Дмитрий Лиознов рассказал, может ли коронавирус переходить в хроническую форму и насколько это опасно.

Известно, что у некоторых пациентов может быть длительное выделение возбудителя COVID-19. Но является ли это хронической формой коронавируса - большой вопрос.

- В целом для респираторных вирусов, возбудителей ОРВИ не характерно хроническое течение. Это острые инфекции, с элиминацией (уничтожением. - Ред.) возбудителя. Для некоторых из них возможно повторное заражение, даже несколько раз в течение года. Например, те же риновирусы, поскольку их много, десятки серотипов, - объяснил медик в интервью kp.ru.

Он заключил, что сейчас у ученых нет данных о хроническом течении коронавируса.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали долю россиян, которые уже имеют антитела к COVID-19. Пока таких не очень много - 8-10% населения. Но этим цифрам не стоит безоговорочно доверять. Дело в том, что сила иммунного ответа со временем снижается, поэтому и доля россиян с иммунитетом будет постоянно меняться.