Рогозин раскрыл подробности кражи оборудования на Байконуре

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин подробнее рассказал о пропавшем с Байконура оборудовании. В своем Facebook он написал, что хищение произошло на площадке номер 110, которая находится в собственности Казахстана.

Глава "Роскосмоса" уточнил, что это было оборудование, вышедшее из строя в конце 80-х годов прошлого века — оно также принадлежало Казахстану. Охрана этого объекта была направлена в первую очередь на обеспечение безопасности случайных посетителей и туристов, пытающихся проникнуть на аварийный объект, ожидающий решение об утилизации, пишет РИА.

Ранее Дмитрий Рогозин выступил против милитаризации Луны и проведения на них каких-либо исследований. Так он отреагировал на статью The Wall Street Journal, в которой утверждалось, что в будущем Пентагон будет защищать базы NASA на Луне, а также операции частных компаний по добыче полезных ископаемых на ее поверхности.