В Гидрометцентре назвали регионы, где ожидается рекордное потепление Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Гидрометцентре назвали регионы, где в ближайшее время ожидается рекордное потепление. Начало марта принесет тепло на запад и северо-запад страны.

Европейская часть уже под властью антициклона. 1 марта в Псковской и Тверской областях температура повысилась местами до +5…+8 градусов.

Жители Архангельской области тоже наслаждаются резким потеплением, столбики термометров фиксируют до +3 тепла. Эти показатели считаются высокими для первых чисел весны.

В самое ближайшее время волна потепления пройдет по северу Европейской части в направлении к Полярному Уралу. Влияние циклона отметят жители Коми и Приволжского округа. 3 марта в районах Поволжья температура приблизится к нулевой отметке, а в некоторых местах воздух прогреется до +1.

Но не везде будет тепло, в столице и по южным направлениям погода начнет портится.

В Краснодарском крае ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, поднимется ветер до 20 м/с. В горах Сочи лавиноопасно.

Ветрено будет в Ставропольском крае, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Калмыкии и Адыгее, Дагестане. Тем не менее, в дневные часы воздух в регионах прогреется до +2…+8°.

Что касается столицы, то к 8 Марта погода здесь испортится и в ночные часы возможны морозы до -10…-15 градусов, сообщает Пятый канал.