Инвесторы потребовали от Павла Дурова возмещения десятков миллионов долларов

Павел Дуров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Инвесторы фонда Da Vinci Capital в конце февраля отправили уведомление о намерении подать иск против TON Inc. и Telegram Inc в адрес Павла Дурова. Причиной послужили убытки фонда, связанные с закрытием проекта Telegram Open Network.

Помимо самого Дурова, уведомление получил вице-президент Telegram Илья Перекопский и другие топ-менеджеры и юристы проекта.

Согласно журналу Forbes, инвесторы требуют в течение двух недель возместить ущерб в размере около 100 млн$. В случае отказа инвесторы намерены подать судебный иск в Лондон и добиться компенсации убытков. Причиной тому послужил неудавшийся проект Telegram Open Network (TON) с собственной криптовалютой, пишет Forbes.

Согласно другим источникам, инвесторы просят возместить лишь $20 млн, а не $100 млн, как говорилось ранее.

Однако у подобных претензий, как правило, мало шансов на успех. Как отмечают юристы лондонского офиса Skadden, поскольку в договоре указаны расходы на проект и вероятные финансовые риски. Также в договоре определен способ урегулирования конфликтов – процесс в арбитражном суде.

Между тем, управляющий партнер Da Vinci Capital Олег Железко и Илья Перекопский не прокомментировали ситуацию.

Da Vinci Capital был одним из крупнейших инвесторов проекта Дурова и в ходе соглашения с Telegram приобрел токенов (виртуальной валюты) на сумму $72,1 млн и за 2018 год.

Напомним, недавно создатель социальной сети “ВКонтакте” и мессенджера Telegram Павел Дуров поделился правилами собственного долголетия.