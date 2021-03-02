Лукашенко предложил разместить в Белоруссии российские самолеты для совместного патрулирования

Александр Лукашенко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Целесообразно базировать в Белоруссии российские самолеты для совместного дежурства. Такое заявление сделал белорусский лидер Александр Лукашенко на совещании по вопросу сотрудничества двух стран в военной сфере во вторник, 2 марта, отметив, что летать на воздушных судах должны и россияне, и белорусы.

Лукашенко напомнил, что в 2014 году во время проведения чемпионата мира по хоккею в Минске у Белоруссии и России был опыт, когда российские самолеты прибыли в республику, где несли совместное дежурство с участием летчиков обеих стран, и допустил, что этот опыт возможно использовать в дальнейшем.

«Дайте нам эти самолеты (дополнительно к имеющимся в Белоруссии). Но на этих самолетах, как тогда, должны летать россияне и белорусы вместе. А баз достаточно, их не надо создавать, зачем деньги зря тратить», - приводит «БелТа» слова белорусского лидера.

Лукашенко предложил приобрести или построить для этого новые самолеты. Он также отметил, что на саммите ЕАЭС российская сторона поднимала вопрос о возможной кооперации в авиационной отрасли.

Белорусский лидер сообщил, что во время встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи рассказал о готовности Минска не только обслуживать самолеты, которые производятся в России, «но и производить некоторые узлы и комплектующие».

«Эти наши заводы там востребованы. Давайте, говорю, кооперироваться. Президент России сказал, что это им очень интересно», - заключил белорусский лидер.

Ранее во вторник, 2 марта, Минобороны России и Белоруссии впервые подписали программу стратегического партнерства на пять лет, которая должна позволить «четко выстраивать перспективу и развивать» двустороннее сотрудничество.