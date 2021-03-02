Экономист спрогнозировал, когда остановится рост цен на продукты в России Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Цены на продукты в 2020 году в России росли рекордными темпами, в несколько раз обгоняя европейские показатели. Основным драйвером роста стала инфляция.

Ценники стремились вверх не только в прошлом году, но не стали останавливать движение и в новом. За февраль, по данным Росстата, они поднялись на 0,2%, а с начала года – на 1,2%.

- В прошлом году резкий рост цен удавалось сдерживать за счет мер государственной поддержки, но долго так продолжаться не может. Скачек должен был произойти еще осенью 2020 года, но цены начали расти только к концу года. В 2021 году процесс будет продолжаться, - отметил в беседе с Ридусом кандидат экономических наук Сергей Григорян.

Рост цен будет фиксироваться до середины года, потом процесс замедлится. Только к концу года покупатели снова заметят, что покупки начали больно бить по карману.

Свой вклад в подорожание внесет и курс национальной валюты. За счет того, что рубль сдал позиции к доллару, импортные товары могут подорожать на 10 процентов.