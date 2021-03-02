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Коронавирус Covid-19

«Еще не все переболели»: инфекционист оценил шансы коронавируса достичь масштаба «испанки»

Пандемия испанского гриппа имела три волны
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Инфекционист рассказал, сможет ли коронавирус повторить судьбу "испанки"

Инфекционист рассказал, сможет ли коронавирус повторить судьбу "испанки"

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Доктор медицинских наук Дмитрий Лиознов рассказал, сможет ли коронавирус повторить судьбу "испанки".

Пандемия испанского гриппа имела три волны. Возможно, подобный сценарий повторится и в этот раз.

- Сложно сказать, будет ли третья волна у COVID-19. Мы видим, что еще далеко не все переболели. Есть люди, которые избегают инфекции, грамотно соблюдают противоэпидемические мероприятия, - заявил специалист в интервью kp.ru.

По его словам, риски подъема заболеваемости все еще сохраняются. Поэтому сейчас важно продолжать соблюдать меры предосторожности и по возможности вакцинироваться.

Между тем в Роспотребнадзоре ранее заявили, что Россия еще не прошла даже первую волну коронавируса. Сейчас мы находимся в стадии стабилизации, снижения заболеваемости.

- Это классика жанра: ноль-подъем-ноль. Мы с вами не прошли ноль ни в одной ситуации. Ноль у нас был 2 марта (2020 года), был первый пациент … По сути, мы живем еще в первой волне, - отметил замдиректора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии (ЦНИИЭ) Роспотребнадзора Александр Горелов.

Распространение коронавируса в мире