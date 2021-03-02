В Австрии 41 человек скончался после прививки Pfizer Фото: REUTERS

В Австрии 41 человек умер вскоре после прививки от коронавируса вакциной Pfizer и BioNtech. Как следует из данных доклада Федерального ведомства по безопасности в сфере здравоохранения страны, связь смерти с препаратом на данный момент не установлена.

«Федеральное ведомство по безопасности в сфере здравоохранения получило сообщения о 41 смерти вскоре после получения прививки от COVID-19 (все BioNtech/Pfizer)… Пока фактов, говорящих о связи с вакциной, нет, выяснения продолжаются», - говорится в докладе.

Как уточняется в докладе, в случае с тремя погибшими связь смерти с прививкой была исключена после вскрытия. Еще одиннадцать человек были вакцинированы в ходе инкубационного периода заболевания коронавирусом, во время которого они скончались, а еще 19 человек имели серьезные заболевания, которые, предположительно, могли привести к смерти. Обстоятельства смерти еще восьми выясняются.

Напомним, в конце февраля в Швейцарии 16 человек скончались после прививки от коронавируса. Также нет никаких доказательств того, что причиной смертей стала именно вакцина. Как уточнялось, люди умерли через в разное время после введения вакцины, их средний возраст составлял 86 лет, а также у большинства из них были серьезные заболевания.