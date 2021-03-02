Роскомнадзор обяжет соцсети ежегодно отчитываться об удалении незаконного контента Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Социальные сети, действуя в соответствии с законом о «самоочищении» от незаконного в России контента, будут обязаны предоставлять ежегодный отчет о свей проделанной работе. Об этом следует из проектов приказов Роскомнадзора, размещённых на портале проектов нормативно-правовых актов.

Отчеты об удаленном запрещенном контенте должны публиковаться на главной странице социальной сети не позднее 1 февраля каждого года. Как уточняется, отчет необходимо будет размещать в форме общедоступного и скачиваемого электронного документа.

Для получения жалоб на незаконный контент от пользователей соцсети должны будут разместить на главной странице специальную форму. В форме должны быть поля для указания данных заявителя, а также ссылке на страницу, где была выявлена запрещенная информация. Кроме того, у пользователя должна быть возможность обратиться с подобной жалобой прямо со своей персональной страницы.

Форма может предусматривать иные сведения для заполнения, предоставление которых не противоречит требованиям действующего законодательства. Владельцы социальной сети могут определить их самостоятельно, если они необходимы для рассмотрения обращения пользователя.