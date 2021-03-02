Россияне смогут получать подтверждение своей вакцинации в виде QR-кода на смартфон Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В России привитые от коронавируса смогут получать подтверждение, а также информацию о полученной ими вакцине в виде QR-кодов на смартфон. Об этом говорится в проекте постановления правительства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту, которое подготовило Минцифры, в дополнение к уже получаемой на портале Госуслуг и в соответствующем мобильном приложении информации о результатах теста ПЦР на COVID-19, пользователи сервиса смогут получать информацию о вакцинации, в том числе даты первой и второй прививки, наименование и серию вакцины, а также информацию о медучреждение, которое делало прививки.

Кроме того, в сервис будут загружаться результаты анкетирования прибывающих в Россию граждан.

Минцифры обеспечит возможность хранения полученных от Роспотребнадзора данных в личном кабинете пользователя портала и в мобильном приложении. Как отмечается, россиянин сможет проверить сведения на предмет подлинности на своем смартфоне при помощи соответствующего QR-кода.