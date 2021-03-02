Боррель сообщил, что новые антироссийские санкции ввели по его предложению

Жозеп Боррель Фото: REUTERS

Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что новые персональные санкции Брюсселя в отношении России были введены по его предложению.

«Впервые санкционный список в рамках глобального санкционного режима за права человека был введен в действие сегодня, основываясь на моем предложении», - написал он в Twitter, отметив, что в санкционный список попали четыре высокопоставленных официальных лица России, «ответственных за серьезные нарушения прав человека» в связи с делом Алексея Навального.

Боррель уточнил, что лица, в отношении которых ввели ограничения, не смогут ездить в Евросоюзе, а также все их активы в ЕС, при наличии, будут заморожены.

Напомним, после возвращения в Брюссель из Москвы Боррель заявил об отсутствии интереса нормализации отношений с ЕС с российской стороны, и тогда заявил о намерениях Евросоюза ввести новые антироссийские санкции из-за ситуации «в области прав человека».

Во вторник, 2 марта, Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России, связанных с арестом Навального. В санкционный список попали председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, директор Росгвардии Виктор Золотов, генеральный прокурор России Игорь Краснов и глава ФСИН Александр Калашников.