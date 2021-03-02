ЕГЭ по Русскому языку планируют провести в два дня Фото: Мария ЛЕНЦ

Единый госэкзамен (ЕГЭ) по русскому языку пройдет 3 и 4 июня, его сдают все выпускники, собирающиеся поступать в вузы. Об этом говорится в проекте расписания.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что основной период проведения единого государственного экзамена начнется 31 мая с экзаменов по литературе, географии и химии, а самый массовый экзамен по русскому языку пройдет в два дня.

На входе в пункты проведения экзаменов все организаторы и участники ЕГЭ будут проходить термометрию, а аудитории будут предварительно дезинфицировать. Рассадка участников в аудиториях будет проводиться с учетом соблюдения дистанции не менее 1,5 метра.

Напомним, в этом году по решению Министерства просвещения и Рособрнадзора все выпускники, планирующие далее поступление в вузы, сдают только один обязательный экзамен по русскому языку, остальные предметы по выбору.