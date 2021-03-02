Минфин США опубликовал список россиян, против которых вводят новые санкции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство финансов США опубликовало список россиян, против которых Вашингтон вводит новые ограничения в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального.

В санкционный список попали директор ФСБ Александр Бортников, глава ФСИН Александр Калашников, генпрокурор Игорь Краснов, два замминистра обороны РФ Павел Попов и Алексей Криворучко, первый замглавы администрации Кремля Сергей Кириенко, глава управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин.

Под санкции США против России также попали 27-й научный центр Минобороны, 33-й центральный НИИ Минобороны, НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).

Напомним, во вторник, 2 марта, Белый дом объявил о введении санкций по делу Навального против семи «высокопоставленных представителей» российских властей, а также о введении ограничений в отношении 14 организаций из России, Германии и Швейцарии «за производство биологического и химического оружия».