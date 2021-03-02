В Тунисе зафиксированы первые случаи заражения британским штаммом коронавируса

Первых поставок вакцины в Тунисе ожидают к середине марта. Фото: REUTERS

С начала эпидемии в Тунисе заразились коронавирусом более 233 тысячи человек. 198 тысяч человек выздоровели, 8022 скончались, согласно официальной статистике.

Мутировавший штамм коронавируса из Британии обнаружили в Тунисе. Об этом во вторник 2 марта заявило министерство здравоохранения страны. Медики страны при этом не регистрировали случаев заражения другими известными штаммами вируса.

Страна ожидает первых поставок вакцины Pfizer и AstraZeneca в марте. Также Тунис ведет переговоры с Россией о закупке вакцины "Спутник V", о чем сообщил посол РФ в Тунисе Сергей Николаев.

Согласно данным комитета вакцинации, в стране подготовят 8,8 миллиона доз вакцин для 5 миллионов человек на 2021 год. 2 миллиона доз вакцин Тунис получит посредством прямых закупок, 4,3 миллиона доз в рамках сотрудничества с COVAX и 2,4 миллиона через организацию "Африканский союз".