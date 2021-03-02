В Минздраве изучат постковидный синдром

Перенесший коронавирус человек нередко испытывает слабость, боли в мышцах, головокружения и даже панические атаки.
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Министерство здравоохранения РФ сформировало специальную комиссию с участием ведущих экспертов для изучения так называемого постковидного синдрома. В ближайших планах — проведение круглого стола по этой теме.
«Мы сейчас серьезно этим (изучением постковидного синдрома) занимаемся, и в Минздраве создана комиссия, и мы будем проводить в (Российском научном медицинском) обществе терапевтов большой круглый стол с участием ведущих специалистов», — рассказал в беседе с телеканалом «Москва-24» генеральный секретарь Российского научного медицинского общества терапевтов Андрей Малявин.
Напомним, постковидный синдром являет собой патологическое состояние с различными симптомами. Перенесший коронавирус человек нередко испытывает слабость, боли в мышцах, головокружения и даже панические атаки.
Первое время врачи советуют переболевшим пациентам вести размеренный образ жизни, соблюдать режим сна и отдыха и правильно питаться.