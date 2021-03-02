В Минздраве изучат постковидный синдром

Перенесший коронавирус человек нередко испытывает слабость, боли в мышцах, головокружения и даже панические атаки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Министерство здравоохранения РФ сформировало специальную комиссию с участием ведущих экспертов для изучения так называемого постковидного синдрома. В ближайших планах — проведение круглого стола по этой теме.

«Мы сейчас серьезно этим (изучением постковидного синдрома) занимаемся, и в Минздраве создана комиссия, и мы будем проводить в (Российском научном медицинском) обществе терапевтов большой круглый стол с участием ведущих специалистов», — рассказал в беседе с телеканалом «Москва-24» генеральный секретарь Российского научного медицинского общества терапевтов Андрей Малявин.

Напомним, постковидный синдром являет собой патологическое состояние с различными симптомами. Перенесший коронавирус человек нередко испытывает слабость, боли в мышцах, головокружения и даже панические атаки.

Первое время врачи советуют переболевшим пациентам вести размеренный образ жизни, соблюдать режим сна и отдыха и правильно питаться.