США вводит запрет на экспорт оборонных технологий в Россию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон на фоне ситуации с Алексеем Навальным выводят Россию из списка стран, в которые может быть разрешена продажа и экспорт вооружений. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Департамент внесет изменения в раздел 126.1 положения о международной торговле оружием, внеся Россию в список стран, в отношении которых действует политика отказа в экспорте оборонных товаров и оборонных услуг», - заявил госсекретарь.

Как писал сайт kp.ru, Блинкен указал на частичное исключение, которое будет сделано для космической сферы. Однако и там Штаты ограничат коммерческое космическое сотрудничество с Россией. Как уточняется, экспорт по линии коммерческого сотрудничества в космической сфере будет ограничен через полгода переходного периода.

Напомним, во вторник, 2 марта, Белый дом объявил о введении санкций по делу Навального. В санкционный список попали семь «высокопоставленных представителей» российских властей. Кроме того, на фоне ситуации вокруг блогера США заявили о прекращении оказания помощи России, за исключением срочной гуманитарной помощи.