Замминистра транспорта Московской области назвал главное новшество обновленных правил техосмотра

Заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Королев Игорь назвал цифровизацию одним из основных новшеств обновленных правил техосмотра, которые вступят в силе 1 октября 2021 года.

"Это фиксация видеонаблюдения въезда и выезда автомобиля и прохождения линии техосмотра, фиксация всех измеряемых параметров, в целом снижение теневой коррупционной составляющей. Она обеспечит нам понимание того, что машина прошла техосмотр не только формально", - сказал замглавы ведомства в эфире программы "Россия в движении" на Радио "Комсомольская правда".

По словам Игоря Королева, еще во времена, когда усовершенствованием правил техосмотра занималась Госавтоинспекция, в систему были внедрены технические средства контроля, проверялась вся цепочка. На точках устанавливали средства телеобзора, но введение было скорее локальным.

"Это не было централизовано и автоматизировано. То, что сейчас предлагается, в том числе пункты с видеофиксацией, записей параметров в журнал, фото машины, координатами пункта техосмотра - такие моменты позволят исключить состояния ухода в тень и фальсификации", - подчеркнул Игорь Королев в беседе с ведущими программы Натальей Агре и Антоном Челышевым.