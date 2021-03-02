Названы проблемы, которые ликвидирует новая система техосмотра

Главная задача обновленных правил техосмотра, которые вступят в силу 1 октября 2021 года, довести транспортное средство до этой процедуры, заявила в эфире радио "Комсомольская правда" член Правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, член Общественной палаты Российской Федерации Наталья Агре.

"Сейчас много в прессе обсуждают, что сам техосмотр может стоить дорого и, мол, кому это нужно. Но цифры статистики говорят, что ненадлежащее состояние ТС является существенным фактором, который влияет на вероятность ДТП. Я бы призвала автовладельцев отнестись к техосмотру не как к процедуре, во время которой тебя заставляют делать что-то ненужное. В больницу же вы обращаетесь не для галочки. Техосмотр - это про то же самое", - сказала Наталья Агре, беседуя с соведущим программы "Россия в движении" Антоном Челышевым и замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорем Королевым.

По ее мнению, ужесточение условий техосмотра должно стать определенным стимулом, рычагом давления для приведения автомобиля в должное состояние.

"Очень важно не только поехать на техосмотр, чтобы устранить нарушения, но и заглянуть в машину самостоятельно - это ваша безопасность, безопасность пешеходов. Но, наверное, задача №1 - это привести в надлежащее состояние именно грузопассажирский транспорт", - добавила член Общественной палаты.