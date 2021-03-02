В Московской области пока не планирует повышать стоимость техосмотра

В Московской области пока не планируют повышать стоимость прохождения техосмотра транспортных средств. Об этом в эфире программы "Россия в движении" на Радио "Комсомольская правда" сообщил замглавы ведомства Игорь Королев.

"В нашем случае тариф базируется на основе уровня жизни и средней зарплаты по Московской области. Думаю, в каждом регионе так же. Но единая, прозрачная методика расчета все равно необходима. Она может решить проблему с недоверием граждан к системе формирования цен", - сказал заместитель министра транспорта региона.

Он добавил, что эта тема уже давно обсуждается. Сейчас же ведомство занимается автоматизацией техосмотра, чтобы исключить возможность фиктивного прохождения процедуры.

"На любом посту ГИБДД можно будет посмотреть реальную картину - как это было. Может и будет возможность купить карточку [техосмотра], ведь всегда находятся талантливые граждане, но, к счастью, и у нас, и у страховщиков тоже есть талантливые сотрудники, которые эти лазейки закрывают", - подытожил Игорь Геннадьевич.