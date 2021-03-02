Правящая партия Германии предложила облегчить визовый режим с Россией Фото: REUTERS

Правящая в Германии Социал-демократическая партия (СДПГ) предложила частичное облегчение визового режима с Россией. Об этом говорится в опубликованном во вторник, 2 марта, проекте предвыборной программы политсилы, который должен быть утвержден на съезде в мае.

Как уточняется, облегчение визового режима с Россией рассматривается для расширения молодежных обменов между странами.

«При всей необходимой критике, мы и в отношении России делаем ставку на готовность к диалогу и сотрудничеству. Мир в Европе возможен не против, а только с Россией … Конструктивная готовность к диалогу со стороны России является предпосылкой для снятия напряженности», - говорится в документе.

В проекте отмечается, что в немецких и европейских интересах находится достижение прогресса с Россией по вопросам общей безопасности, разоружения и контроля над вооружениями, а также в таких вопросах как защита климата, энергетики и борьба с коронавирусом.