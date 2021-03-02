Умер Банни Уэйлер, регги-певец и основатель ямайской группы The Wailers Фото: Википедия

В возрасте 73 лет из жизни ушел легендарный исполнитель регги Банни Уэйлер, основавший ямайскую группу The Wailers. О смерти музыканта сообщил журнал Rolling Stone.

Как уточнил менеджер певца Максин Стоу, музыкант умер во вторник, 2 марта, в одной из больниц ямайской столицы Кингстона. Причина смерти не называется.

Банни Уэйлер выступал вместе с королем регги Бобом Марли с момента создания культовой группы The Wailers в 1963 году. В первоначальном составе музыкального коллектива было только три музыканта – Марли, Уэйлер, а также их друг Питер Тош.

Через десять лет Уэйлер покинул группу и начал сольную карьеру. Музыкант трижды стал лауреатом престижной премии «Грэмми», которую он получил за лучший альбом в стиле регги.