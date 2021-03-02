Пять студентов погибли из-за давки в университете в Боливии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На собрании в университете Эль-Альто в Боливии ограждения на четвертом этаже не выдержали давления толпы. После падения с четвертого этажа погибли пять студентов, трое находятся в реанимации. Об этом сообщил глава боливийского Министерства внутренних дел Карлос дель Кастильо.

«На данный момент известно о пяти погибших и трех пострадавших, которые находятся в реанимации, после того что произошло в университете Эль-Альто», - заявил он, добавив, что отправил на место начальника полиции Джонни Агилера, чтобы составить полный отчет о произошедшем.

Как отметили пресс-служба университета, инцидент произошел на факультете экономических, финансовых и административных наук. Молодые люди пришли в университет для участия в студенческом собрании.

Президент Боливии Луис Арсе выразил соболезнования семьям погибших.