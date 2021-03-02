Бастрыкин поручил провести проверку из-за призывов к суициду в соцсетях

Глава СК РФ Александр Бастрыкин

Председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина обеспокоила ситуация с призывами детей к суициду в соцсетях. Он поручил проверить эту информацию, передаёт официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Председатель Следственного комитета поручил Главному следственному управлению СК организовать по данному факту доследственную проверку, принять исчерпывающие меры по оперативному пресечению противоправных действий и установлению злоумышленников", - сказала она.

По словам Петренко, в последние дни февраля в социальных сетях начала распространяться информация, содержащая призывы к совершению детьми действий, небезопасных для их жизни. Профильные ведомства уже проводят профилактические мероприятия. Вместе с тем в Следственный комитет поступают обращения с просьбой пресечь распространение подобной информации.

Напомним, ранее к Бастрыкину обратилась вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Она попросила выявить организаторов распространения в соцсетях этой информации.