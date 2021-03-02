ВОЗ сообщила о росте заболеваемости коронавирусом в Европе Фото: REUTERS

В Европе наблюдаются первые признаки возобновления роста заболеваемости коронавирусом, в том числе на Балканском полуострове. Такое заявление сделал глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

«После снижения заболеваемости COVID-19 в регионе с начала февраля появились первые признаки ее возобновления в Центральной и Восточной Европе и на Балканах. Огонь еще не погас», - написал глава европейского отделения ВОЗ в своем Twitter-аккаунте.

Согласно приведенным им данным, четыре из десяти стран мира с наибольшим числом случаев заражений коронавирусом за последние сутки расположены в европейском регионе. В связи с этим представитель ВОЗ сообщил о необходимости принятия мер по борьбе с вирусом.

Напомним, в понедельник, 1 марта, генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что специалисты Всемирной организации здравоохранения впервые за семь недель зафиксировали рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в мире. Как он уточнил, рост заболеваемости COVID-19 выявили в четырех из шести регионах.