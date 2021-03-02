МИД РФ назвал новые санкции США враждебным антироссийским выпадом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Москва расценивает новые американские санкции как враждебный антироссийский выпад и продолжение неприкрытого вмешательства. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Администрация США предприняла враждебный антироссийский выпад, объявив дуэтом с Евросоюзом об очередных санкционных мерах для "наказания Москвы". Запутавшись в собственных внутренних проблемах, Белый дом вновь пытается культивировать образ внешнего врага», - говорится в заявлении дипломата, опубликованном на сайте МИД РФ.

Дипломат заявила, что МИД РФ призвали США «не играть с огнем», отметив, что ответ Москвы на введенные санкции США не обязательно будет симметричным, однако Россия не намерена мириться с новыми ограничениями Вашингтона.

Напомним, во вторник, 2 марта, Белый дом объявил о введении санкций по делу Навального. В санкционный список попали семь «высокопоставленных представителей» российских властей. Кроме того, на фоне ситуации вокруг блогера США заявили о прекращении оказания помощи России, за исключением срочной гуманитарной помощи, а также исключения Россия из списка стран, в которые может быть разрешена продажа и экспорт вооружений.