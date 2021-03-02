В Бейруте после падения нацвалюты протестующие перекрыли дороги

Протестующие в Бейруте жгут покрышки Фото: REUTERS

Вечером во вторник, 2 марта, протестующие в Бейруте перекрыли все важные дороги, заблокированы подъезды к центру ливанской столицы. Демонстранты жгут покрышки и мусорные баки, подобные сообщения приходят и из других городов страны. В Бейрут прибыли подразделения военных.

Массовые народные волнения начались после новостей о резком падении курса национальной валюты, а один доллар теперь стоит десять тысяч ливанских фунтов. Люди требуют остановить рост цен на продукты, бензин и товары первой необходимости, а также судить проворовавшихся чиновников.

Один из активистов рассказал ТАСС, что из-за разразившегося в стране экономического кризиса «народ голодает, цены растут, в городах дают свет по 10 часов в сутки – все это заставляет людей снова выходить на улицы».

Напомним, как писал сайт kp.ru, массовые народные протесты в Бейруте вспыхнули в начале августа прошлого года после того, как в порту взорвался корабль с 2 750 тоннами аммиачной селитры. Тогда погибли и пострадали множество людей, правительство Ливана ушло в отставку, а новый кабинет министров до сих пор не может стабилизировать ситуацию в стране.

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