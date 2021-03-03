В России 3 марта пройдет проверка систем оповещения о чрезвычайных ситуациях

По всей России утром 3 марта включат сирены системы оповещения о ЧС Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В среду, 3 марта, по всей России, начиная с Дальнего Востока, в 10:40 по времени каждого региона включатся сирены оповещения о чрезвычайно ситуации (ЧС). Об этом сообщили в пресс-службе МЧС, пояснив, что пугаться непривычных звуков не стоит: запуск сирен и громкоговорителей – это плановая проверка систем оповещения.

Отмечается, что цель всероссийской проверки – «отработка своевременного доведения проверочных сигналов и информации до населения об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

В эфире общероссийского телевидения и радио будут транслироваться соответствующие сообщения, они продлятся не дольше одной минуты. Подчеркивается, что в Москве сирены включаться не будут.

В МЧС призвали россиян сохранять спокойствие и не паниковать. Следующая такая плановая проверка систем оповещения должна пройти 6 октября, передает ТАСС.