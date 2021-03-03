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Даниил Квят стал резервным пилотом команды «Формулы-1» Alpine

В прошлом сезоне российский гонщик выступал за Alpha Tauri
Источник:kp.ru
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Российский гонщик Даниил Квят

Российский гонщик Даниил Квят

Фото: REUTERS

Российский гонщик Даниил Квят подписал контракт с командой «Формулы-1» Alpine, в которой он станет резервным пилотом. Об этом во вторник, 2 марта, сообщила пресс-служба французской команды на своей странице в Twitter.

В прошлом сезоне россиянин выступал за Alpha Tauri, сам он говорит, что «очень рад присоединиться к семье Alpine». По его словам, «команда добилась отличных результатов за последний год и очень продвинута с технологической точки зрения», быстро развивается. Квят надеется «внести свой вклад в эту положительную тенденцию».