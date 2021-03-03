Даниил Квят стал резервным пилотом команды «Формулы-1» Alpine

Российский гонщик Даниил Квят Фото: REUTERS

Российский гонщик Даниил Квят подписал контракт с командой «Формулы-1» Alpine, в которой он станет резервным пилотом. Об этом во вторник, 2 марта, сообщила пресс-служба французской команды на своей странице в Twitter.

В прошлом сезоне россиянин выступал за Alpha Tauri, сам он говорит, что «очень рад присоединиться к семье Alpine». По его словам, «команда добилась отличных результатов за последний год и очень продвинута с технологической точки зрения», быстро развивается. Квят надеется «внести свой вклад в эту положительную тенденцию».