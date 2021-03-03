На курильском острове Шикотан произошло землетрясение магнитудой 6,1

Сейсмологи зафиксировали землетрясение на Шикотане Фото: REUTERS

В ночь на среду, 3 марта, на Шикотане – самом большом острове Малой гряды Курильских островов – произошло сильное землетрясение магнитудой 6,1. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области.

Подземные толчки были зафиксированы в 08:22 по местному времени. Их эпицентр находился примерно в 108 километрах восточнее села Малокурильское Южно-Курильского района, очаг залегал на глубине 50 километров.

Землетрясение силой от двух до трех баллов ощутили жители нескольких населенных пунктов двух районов. По предварительным данным регионального главка МЧС, люди не пострадали, разрушений нет. Угрозы цунами не было.

Сейчас сотрудники экстренных служб, пожарные и спасатели проводят осмотр зданий «на предмет возможных повреждений».

«Обстановка находится на контроле дежурной смены ЦУКС ГУ МЧС России по Сахалинской области. При необходимости гражданам следует обратиться в дежурные службы», - добавили в ведомстве.