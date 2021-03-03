Инфекционист считает, что весной в России можно будет отменить многие коронавирусные ограничения

Инфекционист считает, что весной в России можно будет отменить многие ограничения из-за коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Многие ограничения, введенные в России из-за ситуации с распространением коронавируса, можно будет отменить уже в апреле или мае, считает кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

Он отметил, что если взять «уровень заболеваемости ОРВИ за предыдущий год и как планируется в этом году, до появления коронавирусной инфекции, то обычно в апреле заболеваемость ОРВИ значительно снижалась».

«Поэтому с определенной долей вероятности можно сказать, что в апреле – мае многие ограничения уже будут сняты», - сказал инфекционист РИА Новости.

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