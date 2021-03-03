В Италии обнаружили новый штамм коронавируса

В Италии выявили новый штамм коронавируса Фото: REUTERS

В итальянском городе Брешия, расположенном в провинции Ломбардия на севере страны, специалисты обнаружили новый «нигерийский» штамм коронавируса, который может быть устойчивым ко всем существующим на сегодняшний день вакцинам.

Об этом рассказал президент Итальянского общества вирусологов, директор микробиологической лаборатории Арнальдо Карузо.

«Впервые в Италии мы выделили штамм, отмеченный мутациями, которые вызывают озабоченность, поскольку они могут быть устойчивыми к доступным сегодня вакцинам против COVID-19», -приводит его слова агентство ANSA.

Ранее в конце прошлого года Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщил, что при изучении проб двух пациентов в нигерийском штате Осун была выявлена местная разновидность вируса Sars-Cov-2.

Напомним, как писал сайт kp.ru, об обнаружении новых, ранее неизвестных штаммов коронавируса время от времени сообщают специалисты из разных стран.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Вирус учится распространяться все быстрее»: Биолог рассказал главное, что известно о мутациях COVID-2019

Профессор Сколтеха Георгий Базыкин рассказал об исследовании ученых, которые обнаружили в организме 47-летней россиянки 18 новых мутаций вируса Sars-Cov-2 (подробности).