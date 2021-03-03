Илон Маск сообщил, что создает новый город в Техасе

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск Фото: REUTERS

Американский изобретатель и бизнесмен, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск решил построить собственный город в Техасе, куда он переехал из солнечной калифорнии.

«Создаю город Старбэйз (Starbase), Техас», - сообщил предприниматель своим подписчикам в Twitter.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Илон Маск вживил в мозг обезьяны чип, чтобы рубиться в компьютерные игры

Изобретатель-миллиардер обещал через месяц показать видео с результатами эксперимента (подробности).